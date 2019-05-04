Власти Амстердама к 2030 году запретят автомобили и мотоциклы на дизельном топливе и бензине

Их хотят заменить на альтернативные без выбросов, такие как электрический транспорт и машины с водородным двигателем. Об этом сообщается на сайте муниципалитета города. Отмечается, что загрязненный воздух является четвертым по величине риском для здоровья жителей после курения, вредной еды и недостатка физических нагрузок. По данным муниципалитета, амстердамцы живут на 13 месяцев меньше из-за грязного воздуха.