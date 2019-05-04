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03:07, 04 мая 2019

В Банке Эстонии хранится единственный золотой слиток весом 11 килограммов

И тот бракованный. Его стоимость оценивается в полмиллиона евро. «В некотором роде это музейный экспонат», поскольку его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках, сообщается на сайте Эстонского национального телерадиовещания. Остальной золотой запас страны, который составляет 256 кг, хранится в Нью-Йорке «в целях безопасности». Такое решение было принято правительством еще во время существования первой Эстонской Республики. Большая часть золотого запаса была продана в 1990-х после выхода из состава СССР. Вырученные средства инвестировали в другие ликвидные финансовые инструменты: акции и облигации.



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