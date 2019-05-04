На Украине задержан россиянин, объявленный в международный розыск по линии Интерпола и Европола

Об этом сообщается в Фейсбуке киевской полиции. 48-летнего мужчину задержали в рамках операции по выявлению незаконно находящихся на территории страны лиц. Позднее было установлено, что он является российским «вором в законе», и объявлен в международный розыск полицией Испании. Мужчину подозревают в организации преступной группировки, отмывании денег, подделке документов и преступлениях против казначейства на территории Испании. Задержанного поместили в изолятор до принятия судебного решения. Его имя не разглашается.