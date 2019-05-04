Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили Венесуэлу

По словам президента США, его российский коллега не хочет вмешиваться в ситуацию в этой стране, но хочет, чтобы там произошли положительные изменения. Глава Белого дома признался, что желает того же. Он сообщил, что во время разговора на эту тему они сосредоточились на оказании гуманитарной помощи венесуэльцам. О том, что оба лидера обсуждали Венесуэлу, говорилось чуть ранее и в сообщении Кремля. В частности, как отметила пресс-служба президента России, российский лидер указал, что попытки вмешательства извне «подрывают перспективы политического урегулирования кризиса». Путин отметил, что «только сами венесуэльцы вправе определять будущее своей страны», подчеркнул Кремль.