Facebook может начать платить за просмотр рекламы

Американская соцсеть занимается привлечением финансовых компаний и онлайн-продавцов, которые нужны для запуска криптовалютной платежной системы в социальной сети. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Инвестиции в проект могут составить около 1 миллиарда долларов. В настоящее время Facebook обсуждает разработку криптовалюты с Mastercard и Visa. В случае реализации проекта юзеры смогут использовать эти денежные средства при совершении покупок в онлайн-магазинах.