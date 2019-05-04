На региональных выборах в Англии и Северной Ирландии консерваторы понесли колоссальные потери

На региональных выборах в Англии и Северной Ирландии, которые состоялись 2 мая, консерваторы понесли колоссальные потери. По итогам голосования, партия, возглавляемая премьером Терезой Мэй лишилась 1335 депутатских мандатов и потеряла контроль над 49 местными советами, передает Sky News. Отмечается, что итоги голосования оказались хуже прогнозов, результат Консервативной партии стал худшим за почти 25 лет. Глава правительства заметила, что консерваторы переживают «тяжелые времена».