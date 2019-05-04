Дональд Трамп усомнился в надежности разведданных о Венесуэле и ее руководстве в свете событий в республике

Об этом сообщил телеканал Си-эн-эн. По словам его источников, американский лидер в беседах с помощниками «призывает к осторожности» в том, что касается Каракаса. Он также «выражает недовольство» тем, что некоторые его советники открыто говорят о возможности американской военной интервенции в страну. С такими заявлениями выступали госсекретарь США Майкл Помпео и помощник президента по нацбезопасности Джон Болтон. Отмечается, что сомнения у Трампа появились, поскольку разведка свидетельствовала в пользу того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро готовы перейти на сторону лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Однако, они этого не сделали.