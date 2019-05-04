Россия признала ошибкой запрет ядерного оружия

Соответствующее заявление российской делегации на заседании комитета по подготовке конференции по Договору о ядерном нераспространении опубликовано на сайте МИДа. Российские дипломаты отметили, что ядерное разоружение должно быть поэтапным и не может осуществляться «в отрыве от реалий». По их словам, Москва не готова поддержать усилия некоторых государств, выступающих за немедленное запрещение ядерного оружия. 26 апреля президент США Дональд Трамп предложил России и Китаю полностью отказаться от ядерного оружия. Кремль положительно оценил эту идею, отметив, что не знает деталей предложения американского лидера.