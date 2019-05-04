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01:06, 04 мая 2019

Полиция начала проверку из-за пострадавших 1 мая на музыкальном фестивале Hip-Hop Mayday силовиков

Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По его данным, пострадали двое полицейских и несколько сотрудников Нацгвардии. Отмечается, что вход на концерт в Лужниках был бесплатным и организаторы не рассчитали количество зрителей, их оказалось очень много. Чтобы предотвратить давку, правоохранители организовали ограждение, но группа молодых людей начала кидать в них палки и бутылки. В итоге были задержаны и привлечены к административной ответственности 20 человек. В свою очередь, посетители рассказали, что силовики сами были инициаторами конфликта. Они применяли силу, в том числе избивали людей дубинками. Как утверждает портал «Медиазона» со ссылкой на телеграм-канал Baza, всего в тот день были госпитализированы 18 человек, в основном с «серьезными травмами»



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