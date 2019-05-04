Ночная репетиция парада Победы пройдет сегодня в Москве

Часть улиц столицы перекроют для прохода военной техники.

Тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны начнутся в 10 часов вечера. В ночной репетиции примут участие свыше 10 тыс. военных, среди них офицеры, солдаты, курсанты, воспитанники Суворовских и Нахимовского училищ Минобороны. В числе военной техники оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», танки «Армата» и БТР «Бумеранг». Авиацию представят 74 самолета и вертолета, в том числе истребители, стратегические и дальние бомбардировщики. В состав роты Почётного караула впервые включили взвод девушек-военных. Во время репетиции Парада Победы московский департамент транспорта рекомендует не пользоваться личным транспортам в районах улиц, где запланированы перекрытия. Их полный список есть на сайте ГИБДД. Ограничат движение уже с 17.30.

7 мая днем состоится генеральная репетиция с участием авиации.