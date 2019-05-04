Петербург присоединится к международному конопляному маршу

В городе, несмотря на запрет властей, пройдёт акция за декриминализацию марихуаны. В рамках Всемирного конопляного марша в Петербурге сегодня пройдет встреча, участники которой требуют от властей гуманного отношения к наркопотребителям. Известно, что акция начнётся ближе к вечеру. Изначально организаторы хотели устроить её в парке, но городские власти посоветовали собраться на окраине города – между кладбищем и многочисленными шиномонтажными мастерскими. В эту же промзону ранее митинговать отправляли и сторонников Алексея Навального, однако они отказались. По требованию городских властей пришлось даже изменить название, под которым проходит акция: из формулировки убрали любые упоминания наркотических веществ, в итоге формально участники будут требовать «гуманизации уголовного законодательства». Впрочем, даже после того, как организаторы уступили городской администрации по всем вопросам, из Смольного неожиданно пришел отказ в согласовании. Его объяснили тем, что в мероприятии теперь скрыта «завуалированная пропаганда наркотиков».



Организаторы сообщили в своей группе «Вконтакте», что акция всё равно состоится, но в другом формате – о месте сбора участникам сообщат за несколько часов. Отказ в согласовании акции организаторы намерены оспорить в суде.

Всемирный конопляный марш проводится с 1999 года в первую субботу мая.