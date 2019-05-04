Венесуэльская оппозиция сегодня намерена направиться к воинским частям и провести там акции протеста

Об этом накануне сообщил ее лидер Хуан Гуайдо.

Гуайдо, объявивший себя в конце января временным президентом и поддержанный рядом стран Европы и Южной Америки, а также США, назвал планируемые акции мирными. По его словам, их цель – призвать венесуэльских военных присоединиться к антиправительственным демонстрациям и «к защите конституции». Гуайдо отметил, что его сторонники намерены проводить акции протеста ежедневно, пока президент страны Николас Мадуро не уйдет в отставку. Кроме того, он утверждает, что большая часть сотрудников спецслужб не поддерживают действующего венесуэльского лидера. Этим, по словам Гуайдо, объясняется отсутствие реакции на побег оппозиционера Леопольдо Лопеса из-под домашнего ареста, совершенный на этой неделе. Он укрывается в посольстве Испании в Каракасе. Ранее Гуайдо заявил о том, что его поддерживает группа военных, в ответ в Минобороны Венесуэлы уверяли, что армия находится на стороне Мадуро.

Во вторник в Венесуэле возобновились масштабные антиправительственные митинги. В результате стычек сторонников Гуайдо с силовиками пострадали десятки человек. В ООН, в свою очередь, сообщили о пятерых погибших.