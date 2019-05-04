Рейтер:Транснефть направила в крупнейшие российские компании просьбу сократить добычу нефти на 900 тысяч тонн до 7 мая

«Транснефть», по данным источников, направила в крупнейшие российские компании просьбу сократить добычу нефти на 900 тысяч тонн до 7 мая. Об этом сообщает агентство Рейтер. По подсчётам агентства, речь идёт о сокращении примерно на 10 процентов. Эти сведения появились на фоне проблем с экспортом российского сырья. Между тем в Минэнерго сообщили, что нормализация качества российской нефти в белорусском направлении идёт по плану и сегодня на Мозырский НПЗ в Белоруссии по трубопроводу «Дружба-2» должна поступить «чистая» нефть из России.

Исходя из графика, сегодня кондиционная нефть поступит на ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод». Нормализация качественных характеристик нефти в порте Усть-Луга ожидается чуть позднее — 7 мая. Сырье, соответствующее требованиям уже поступило в систему нефтепровода «Дружба». Это еще накануне подтвердили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Партия загрязненной органическими хлоридами нефти была выведена в хранилища станции «Унеча» в Брянской области. Возобновление транзита российской нефти по территории Белоруссии в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая. 19 апреля белорусская сторона сообщила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В частности, руководство Мозырского НПЗ заявило, что на предприятии из-за этого из строя вышло дорогостоящее оборудование. Кроме того от приема некачественной нефти до исправления ситуации отказались некоторые западные страны.

В компании «Транснефть» называли загрязнение нефти умышленным, напоминая, что по данному факту возбуждено уголовное дело.