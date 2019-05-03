Пентагон обеспокоен резким ростом числа сексуальных преступлений в американской армии

Об этом со ссылкой на доклад оборонного ведомства сообщает телекомпания CNN. В прошлом году в вооружённых сила США было подано больше 20 тысяч заявлений о насильственных сексуальных контактах – это почти на 40% больше, чем двумя годами ранее. Самый высокий уровень преступлений такого рода зафиксирован в Корпусе морской пехоты, далее идут ВМС и сухопутные войска. Речь идёт как о случаях нежелательных прикосновений, так и о случаях изнасилования.