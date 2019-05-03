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23:01, 03 мая 2019

После хип-хоп фестиваля в «Лужниках» на двадцать человек составили административные протоколы

Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство ТАСС. По словам собеседника агентства в силовых структурах, участники мероприятия оказывали сопротивление, бросая в сотрудников полиции и Росгвардии палки и бутылки. Фестиваль Hip-Hop Mayday проходил первого мая. Вход был свободным, на площадку пришло больше людей, чем рассчитывали организаторы. Началась давка, а затем стычки участников с силовиками. По данным интернет-издания Baza, пострадали более тридцати человек. Среди тех, кто остается в больницах – в основном подростки. Источники телеканала РенТВ говорят, что полиция начала проверку.



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