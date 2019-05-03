Жители ДНР с пяти утра выстроились в очереди за российскими паспортами, утверждают в самопровозглашённой республике

Начальник миграционной службы МВД ДНР Владимир Краснощок сказал, что сегодня после открытия подразделения по выдаче паспортов пришло большое число желающих. К середине дня приняли более сотни заявлений. В интервью журналистам люди выражали надежду, что российские паспорта помогут им получить работу и улучшить материальное положение.

Как подчёркивали в МВД России, получить российский паспорт можно будет не отказываясь от украинского гражданства.