Несколько столичных районов заявили о намерении организовать свой собственный «Бессмертный полк»

Призывы к жителям собраться на районные шествия, по сведениям «Эха», распространяются, в том числе, в Ясеневе, в Жулебине, в Измайлове, в Зябликове и Крылатском. Это не противоречит принципам «Бессмертного полка», если соблюдаются ключевые правила, сказала «Эху» координатор движения в Москве Вероника Крылова.

Ранее организаторы «Бессмертного полка» утвердили принципы, согласно которым следует избегать проведения нескольких шествий в одном городе или поселке. В тексте также говорится, что для удобства людей и демонстрации значимости мероприятия нужно проводить шествие только на центральных улицах.