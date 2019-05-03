В Ростовской области полицейские ко Дню Победы устроили фотосессию в форме сотрудников НКВД

В соцсетях это критикуют.

Каждый полицейский во время съёмок смог погрузиться в эпизоды из жизни советских солдат и ощутить атмосферу военных лет. Так в полиции Ростовской области прокомментировали проект, озаглавленный «Потомки героев». В нём силовики примерили на себя одеяние сотрудников НКВД – фуражка, гимнастёрка, френч, сапоги. Органа, который у многих ассоциируется с массовыми репрессиями в годы правления Сталина. На фотографиях, которые приводит интернет-издание znak.com, новоиспечённые НКВДшники гордо позируют возле военных машин и в них самих, некоторые полицейские улыбаются.

Инициатором проекта, его запустили в начале недели, стало руководство управления МВД по Ростовской области. Каждый день до конца следующей недели в официальных аккаунтах силового ведомства будут публиковаться фотографии правоохранителей в образах сотрудников НКВД. В соцсетях критикуют инициативу ростовских полицейских. «Каратели уже не прячутся?» — пишут пользователи. И сожалеют, что цитата «маразм крепчает».

Полицейские Ростовской области также снимают клип, его покажут накануне девятого мая.