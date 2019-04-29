Ряд депутатов заксобрания Петербурга и «Открытая Россия» обратились в прокуратуру и СК после разгона шествия 1 мая

Ряд депутатов заксобрания Петербурга и организация «Открытая Россия» обратились в прокуратуру и Следственный комитет после разгона первомайского шествия. К ним присоединились ещё несколько объединений. Заявители требуют возбудить уголовное дело о воспрепятствовании праву на свободу собраний. Полицейские и представители Смольного препятствовали шествию и безосновательно задерживали людей, — сказал в интервью «Эху» один из авторов заявления, депутат городского заксобрания Борис Вишневский.

1 мая во время шествия в Петербурге были задержаны несколько десятков человек. По словам участников, силовики действовали жестко и применяли силу.