Москва, Пекин и Вашингтон обсуждают возможность трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями

Москва, Пекин и Вашингтон обсуждают возможность заключения трехстороннего соглашения о контроле над ядерными вооружениями. Этот вопрос поднимался сегодня во время телефонного разговора президентов России и США, — сообщила пресс-служба Белого дома. Разговор длился больше часа. Как подчеркнули в Кремле, он состоялся по инициативе Вашингтона. Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали, в том числе, кризис в Венесуэле, обстановку вокруг КНДР и доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы.