5 депутатов заксобрания Петербурга и  «Открытая Россия» обратились в прокуратуру и СК после разгона шествия 1 мая

5 депутатов заксобрания Петербурга и организация «Открытая Россия» обратились в прокуратуру и Следственный комитет после разгона первомайского шествия. К заявителям также присоединились еще несколько объединений. Они говорят, что полицейские и представители Смольного мешали проведению шествия и безосновательно задерживали людей. Авторы заявления добиваются возбуждения уголовного дела по статье о воспрепятствовании праву на свободу собраний. Они считают, что сотрудники полиции, Росгвардия и чиновники превысили свои полномочия, — рассказала сайту «Фонтанка» пресс-секретарь организации «Открытая Россия» Наталья Грязневич. Во время первомайского шествия в Петербурге были задержаны несколько десятков человек. Участники отмечают, что силовики действовали жестко и применяли силу.