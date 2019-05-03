Глава компании Андрей Коболев сказал в интервью радиостанции «Голос Америки», что цель России – создать искусственный кризис к окончанию этого года. По его мнению, российский Газпром затягивает переговоры по транзиту газа через Украину. Срок действия нынешнего транзитного контракта истекает в конце декабря. Коболев добавил, что Москва пытается оказывать политическое давление на Украину и продвигать проект газопровода Северный поток – 2.