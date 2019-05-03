Госдума потратит семнадцать с половиной миллионов рублей, чтобы выяснить, как ее работу оценивают граждане

Об этом со ссылкой на данные системы госзакупок сообщает агентство Интерфакс. Победитель конкурса должен будет провести серию общероссийских телефонных опросов и интервью с представителями целевых групп. «Что мы точно можем сказать о гражданах, так это то, что они не мыслят категориями законов и национальных проектов», — говорится в материалах, разъясняющих необходимость проведения исследования. Одновременно на сайте госзакупок Госдума опубликовала еще один заказ – на сумму более 20 миллионов рублей. Исполнителям предлагается оценить три принятые Госдумой закона и их последствия. О каких именно законах идет речь – не уточняется.