Нижегородские власти не видят злого умысла в продаже георгиевских лент со свастикой

Речь, скорее, идет о неудачном использовании чувствительных символов, — сказал заместитель губернатора региона Дмитрий Краснов. Его слова приводит РБК. Краснов добавил, что предпринимателям следует ответственно относиться к товарам, которые продаются в их магазинах, особенно перед празднованием Дня Победы. Заместитель губернатора также добавил, что товары с нацистской символикой изъяли из магазина. Началась проверка.