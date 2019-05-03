Один из столичных строительных концернов решил устроить шествия «Бессмертного полка» во дворах жилых домов

В компании КРОСТ сообщили, что готовы помочь с изготовлением фотографий для участия в акции. Предполагается, что участники маршем пройдут по дворам жилых домов, построенных концерном. Как следует из материалов на сайте КРОСТа, компания регулярно организует проекты в сотрудничестве с городскими властями. Между тем, в принципах, утвержденных организаторами «Бессмертного полка», подчеркивается, что устроителям следует избегать проведения нескольких шествий в одном городе. Там также говорится, что для прохождения колонн следует выбирать исключительно центральные улицы.