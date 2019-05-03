Дональд Трамп в разговоре с Владимиром Путиным заявил о необходимости мирной передачи власти в Венесуэле

Президенты США и России сегодня общались по телефону. Как сообщила пресс-служба Белого дома, кризис в Венесуэле стал одной из тем. По данным пресс-службы Кремля, Владимир Путин ответил Дональду Трампу, что внешнее вмешательство в дела Венесуэлы и попытки силовой смены власти в Каракасе подрывают перспективы политического урегулирования. Разговор, как сообщается, длился больше часа. Речь также шла об обстановке вокруг КНДР, о возможности заключения нового договора о ядерном оружии и ситуации на Украине и докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы. В Кремле подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Вашингтона.