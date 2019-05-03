Несколько московских районов, вопреки принципам «Бессмертного полка», организовывают свои собственные акции

Призывы к жителям собраться на районные шествия, по сведениям Эха Москвы, распространяются, в частности, в Ясеневе, в Жулебине, в Измайлове, в Зябликове и Крылатском. Так, в Крылатском чиновники предложили поучаствовать в районной акции тем, кто не может доехать до центра. В Зябликове сказали, что организуют локальное шествие по заявкам жителей района. В восточном Измайлове призвали поучаствовать в районном «Бессмертном полку» и после этого прийти на концерт. Между тем, согласно принципам, утвержденным организаторами «Бессмертного полка», следует избегать проведения нескольких шествий в одном городе или поселке. Там также говорится, что для удобства людей и демонстрации значимости мероприятия нужно проводить шествие только на центральных улицах.