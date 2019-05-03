Дональд Трамп призвал Владимира Путина оказать давление на КНДР для денуклеаризации

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. Там так же отмечают, что президенты США и России во время часового телефонного разговора обсудили возможное новое ядерное соглашение между Россией, США и Китаем, а также вероятное продление договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Кроме того, речь шла о кризисе в Венесуэле и о ситуации на Украине. Пресс-служба Кремля также подтвердила информацию о телефонном разговоре лидеров, однако, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал приводить никаких подробностей. Он лишь сказал, что разговор длился почти полтора часа.