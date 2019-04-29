В правительстве отрицают родство Светланы Медведевой и руководителей агрохолдинга «Мираторг»

Пресс-служба кабинета министров выпустила заявление, в котором говорится, что Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками жены премьер-министра России. Светлана Медведева в девичестве носила фамилию Линник. В СМИ не раз появлялись предположения о том, что она может быть связана с руководителями «Мираторга». Агрохолдинг является крупнейшим получателем государственной помощи, — отмечала обозреватель «Эха» Юлия Латынина.

В России может развиваться большой бизнес только при контроле ФСБ, сказал в нашем эфире бывший владелец компании «Евросеть» Евгений Чичваркин, который сейчас живет в Великобритании.

России для развития бизнеса нужна новая национальная идея, считает Чичваркин.

В конце апреля в соцсетях стали появляться призывы отказаться от продукции компании «Мираторг». К бойкоту присоединился ряд ресторанов в разных городах. Это произошло после того, как один из руководителей компании Виктор Линник назвал балаболами критиков инициативы о запрете ввоза из-за рубежа мясной и молочной продукции.