Кинотеатр в Воронежской области отказался пускать детей на финальную часть американского фильма «Мстители»

Там ссылались на некое письмо от президента Путина. Некоторым родителям и их детям пришлось прорываться на сеанс.

Детям не захотел показывать финальную часть саги киновселенной Marvel кинотеатр «Родина» в городе Павловск Воронежской области. Родителям, которые пришли с сыновьями или дочерьми, отказывались продавать билеты под предлогом, что у фильма возрастное ограничение 16+, пишут региональные СМИ. Тем, кто возмущался показывали так называемое «письмо Путина». В нём шла речь о том, что несовершеннолетних можно пускать с родителями на фильм категории 12+, но вот на 16 нельзя даже с ними. Взрослым, которые пытались попасть в зал вместе с детьми, билет в итоге продавали со словами: «вас всё равно не пустят». Так и было, пришлось прорываться силой, написала у себя в фейсбуке местная жительница Полина Волкова. В кинотеатре «Родина» позицию пересмотрели только после жалоб и резонанса в соцсетях. С родителей несовершеннолетних стали брать расписки о том, что они возлагают на себя ответственность если пускают ребёнка на фильм, не предназначенный для их возраста. В кинотеатре уточнили, что первые части «Мстителей» шли без всяких ограничений, в отличие от финальной.

Фильм «Мстители: Финал» во всём мире вызвал большой ажиотаж. За несколько дней показа картина собрала миллиард долларов. И к концу второй недели может выручить вдвое большую сумму.