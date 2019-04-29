Мария Захарова прокомментировала запрет на въезд в Литву Лепсу

Запрет на въезд в Литву российскому артисту Григорию Лепсу – очередной шаг властей страны, который лоббировался теми, кому развитие двусторонних отношений между Россией и Литвой кажется невыгодным, неинтересным и ненужным, — сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Литва включила российского артиста Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. В числе причин инициаторы запрета назвали поддержку артистом «проводимой Россией агрессивной внешней политики».

«Это очередной шаг властей страны, как мы понимаем, который лоббировался теми, кому развитие двусторонних отношений кажется не выгодным, неинтересным и ненужным», — сказала М.Захарова.

Что послужило причиной такого решения, по словам представителя МИД РФ, анализировать «практически невозможно». Были представлены разные версии от властей страны, сказала М.Захарова, в их числе назывались и «политические взгляды», и «связь с криминалом».

" Все версии, которые назывались, хотя есть четкое понимание того, что это далеко от объективности, даже эти две версии не выдерживают никакой критики. Соответственно говорить о позиции, которая была бы подкреплена либо фактами, либо объективными оценками, не приходится. А вот в политику неналаживания связей с Россией, их усугубления, это как раз в полной мере укладывается", — сказала она.