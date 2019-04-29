Субсидирование в сельском хозяйстве должно касаться не только крупных хозяйств, но и средних и мелких – депутат ГД

Распределение кредитов в сельском хозяйстве должно идти не только крупным хозяйствам, но и средним, и мелким. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Владимир Кашин.

«Мы всегда ставим вопрос и в комитете, и в министерстве о том, чтобы развивать не только крупные хозяйства, но и средние, и малые формы хозяйства, развивать кооперацию. Надо делать все, чтобы все ниши были заняты. И ни в коем случае не давить на личные подсобные хозяйства», — сказал он.

По словам В.Кашина, без крупных компаний невозможно решать проблему товарного производства основных продуктов питания. По мнению депутата, компания «Мираторг» — это та компания, которая «вызрела с точки зрения глобальной конкуренции».

В то же время, отметил В.Кашин, «Мираторг» уже сам дает работу мелким хозяйствам и скупает у них продукцию.

Ранее в СМИ появились скандальные высказывания президента холдинга «Мираторг» Виктора Линника, который назвал «балаболами» противников запрета на ввоз в страну пармезана и хамона в личных целях. После этого пользователи соцсетей объявили бойкот продукции «Мираторга».

Некоторые СМИ высказывали предположение, что Светлана Медведева является двоюродной сестрой Виктора и Александра Линников.

Пресс-служба кабинета министров выпустила заявление, в котором говорится, что Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками жены премьер-министра России.