Президент Владимир Путин поручил Олимпийскому комитету страны обеспечить участие всех членов сборных команд России в Олимпиаде 2020 г. в Токио.

Президент страны рекомендовал Олимпийскому комитету России усилить системную работу по защите прав и интересов российских атлетов на международной спортивной арене. Ответственным назначен президент ОКР Станислав Поздняков.

Также Владимир Путин поручил принять исчерпывающие меры по восстановлению членства Всероссийской Федерации Легкой Атлетики в ИААФ до 2 декабря. Членство ВФЛА в Международной Федерации было приостановлено еще осенью 15 года на основании отчета о допинге в российской легкой атлетике. Из-за отстранения на последней Олимпиаде в Рио-де Жанейро от России выступила только одна легкоатлетка — Дарья Клишина.

Что же касается грядущих Олимпийских стартов в Токио, Президент потребовал обеспечить участие в соревнованиях всех спортсменов Олимпийской команды в полном объеме.

Президент также рекомендовал принять закон, регулирующий правоотношения в сфере фитнес-индустрии, а также ввести налоговый вычет на оздоровительные услуги. Также организаторы азартных игр должны будут в обязательном порядке перечислять деньги на массовый спорт. Предложение президента законодательно закрепит уже существующие налоги, — сказал «Эху» главный аналитик «Лиги ставок» Егор Митрушкин.

Владимир Путин в ближайшие месяцы проведет совет по физкультуре на тему роли регионов в развитии спорта.