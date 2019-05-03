Амстердам запретит машины на бензине и дизельном топливе

Правила начнут действовать в следующем году.

Ограничения введут постепенно. Сначала проезд по опоясывающей Амстердам кольцевой дороге ограничат для дизельных автомобилей старше 15 лет. Правила затронут и общественный транспорт. Автобусам и такси, работающим на бензине, запретят въезд в центр города с 2022 года. Спустя еще два года запрет распространят на прогулочные кораблики на каналах и мопеды. Ограничение на въезд в Амстердам для машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями вступит в силу к 2030 году. Для реализации плана потребуется около 25 тыс. станций для зарядки автомобилей с электродвигателями. Сейчас их в 8 раз меньше. Чтобы мотивировать жителей переходить на экологичный транспорт, власти введут льготы для тех, кто приобретает электрокары.

Более того, водителям таких транспортных средств частично компенсируют стоимость парковки и зарядки, пишет газета The Guardian. Пойти на такие меры власти решили из резкого ухудшения экологической ситуации. По словам министр транспорта Амстердама Шароны Дейксма, загрязнение зачастую является молчаливым убийцей и одной из главных угроз здоровью в городе. Уровень загрязнения воздуха в Нидерландах выше, чем допускают стандарты Евросоюза. Это произошло из-за интенсивного автомобильного движения в крупных городах.

Выбросы от автотранспорта являются вторыми в мире по объему.