Департамент транспорта Москвы оказался в центре скандала

Как выяснилось, чиновники обещают 1945 баллов в приложении «Помощник Москвы», если пользователь расскажет о девяти нарушениях правил дорожного движения. На это обратили внимание в движении «Синие ведерки».

Использованный визуальный ряд прямо сравнивает автомобили с нарушением ПДД с фашистскими танками и проводится аналогия с трагедией российского народа, произошедшей в годы Великой Отечественной войны во время оккупации страны фашистскими захватчиками По мнению Ю.Каблиновой, использование подобных символов многим людям кажется крайне неуместным.

«Мы этот пост разместили и увидели, какая реакция пошла у людей в комментариях. Могли бы, на самом деле, многие не согласиться и не увидеть чего-то порочащего или оскорбляющего чувства людей, близкие которых погибли во время Великой Отечественной войны. Но большая часть наших читателей это увидела. Этот пост вышел далеко за пределы нашего сообщества. Совершенно разные люди выразили свое возмущение этой рекламной акции», — сказала она.

В «Синих ведерках» считают, что люди, которые работали над этой акцией, должны принести публичные извинения. Получить комментарий в департаменте транспорта пока не удается.