Петербургский уполномоченный по правам человека назвал задержания на демонстрации «разгоном мирного шествия»

Петербургский уполномоченный по правам человека Александр Шишлов назвал задержания в Петербурге на первомайской демонстрации «разгоном мирного шествия». Его заявление поддержали в Совете по правам человека при президенте.





«Согласованное мирное шествие фактически было разогнано», – говорится в заявлении петербургского омбудсмена Александра Шишлова. Документ опубликован на официальном сайте СПЧ. Отдельно уточняется, что члены Совета поддерживают позицию Шишлова и выступают за соблюдение Конституции, которая гарантирует свободу собраний. В своём заявлении Шишлов обращает внимание на то, что во время первомайской демонстрации в Петербурге колонна оппозиционеров прошла практически под конвоем силовиков, в то врмя как «единороссов», например, почти никто не сопровождал. Напомню, 1 мая на согласованном с городскими властями шествии ОМОНовцы задержали как минимум 50 человек из колонны «Свободному Петербургу – свободные выборы». Сотрудники полиции сочли, что плакаты и лозунги оппозиционеров с критикой властей не соответствуют целям акции. В итоге двух человек – лидера штаба Навального в Петербурге Александра Шуршева и исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова – арестовали на 10 суток, остальным задержанным в большинстве случаев выписывали штрафы до 20 тысяч рублей. Всех лишённых свободы участников акции международная организация Amnesty International признала «узниками совести». Между тем, официальное заявление сделали и в Смольном: там в срыве праздничного шествия обвинили «провокаторов, среди которых так называемые оппозиционные депутаты». По этому же поводу высказался и глава городского парламента Вячеслав Макаров: он назвал произошедшее свидетельством политической несостоятельности оппозиции.

Последние десять лет первомайские шествия проходили в Петербурге практически без задержаний.