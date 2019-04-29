Правительство России не подтверждает факт родства Светланы Медведевой и руководителей компании «Мираторг» Виктора и Александра Линников. В пресс-службе кабинета министров сегодня решили отреагировать на соответствующие утверждения в СМИ. Там их назвали ложью. В последнее время компания «Мираторг» находится в центре внимания после высказываний Виктора Линника, который назвал балаболами противников запрета на ввоз в страну пармезана и хамона в личных целях.

Во властных структурах на тему связи премьер-министра России с компанией «Мираторг» отреагировали сразу, поскольку расценили ее совсем не так, как пресса и общество. Так считает политолог Глеб Павловский.

По словам Павловского, такое непонимание говорит о больших системных проблемах во власти.

Пренебрежение к людям стало нормой не только для чиновников, но и бизнесменов, — сказал в эфире «Эха» журналист Николай Сванидзе.

Напомним, многие пользователи соцсетей сказали, что объявляют бойкот агрохолдингу «Мираторг». Об отказе от его продукции заявили ряд магазинов.

Компания «Мираторг» является крупнейшим получателем государственной помощи, — как утверждает, в частности, известный журналист Юлия Латынина.

«Мираторг» является одним из крупнейших агрохолдингов России.

«Мираторг» был основан в 1995 году братьями Виктором и Александром Линниками. Свой бизнес они начали с импорта говядины и свинины из Латинской Америки. За почти 25 лет агрохолдинг стал лидером по выручке: по данным за 2017 год она составила 125 млрд рублей. Состояние же каждого из братьев Линников, которые остаются совладельцами предприятия, журнал Forbes оценивает в 800 млн долларов. По этому показателю издание ставит их середине второй сотни рейтинга богатейших бизнесменов России. «Мираторг» является крупнейшим производителем свинины в стране: холдинг занимает 11,5% рынка. Кроме того, предприятие – в числе лидеров и по общему производству мяса: в 2017 год оно выпустило более полумиллиона тонн, уступая лишь холдингу «Черкизово».

На протяжении 10 лет «Мираторг» получает существенную поддержку от государственных банков. Первый подобный кредитный транш был выдан компании в 2009 году Внешэкономбанком. Соглашение суммой в 21 млрд рублей было подписано после того, как Владимир Путин, бывший тогда премьер-министром, посетил комплексы «Мираторга» в Белгороде. Четыре года назад после визита на брянское предприятие холдинга нынешнего главы кабмина Дмитрия Медведева, компания подписала соглашение с ВЭБом еще на два кредита общей суммой более 700 млн долларов. Помимо этого, «Мираторг» получил в общей сложности более 8 млрд рублей от «Сбербанка».

Холдинг также считается крупнейшим получателем субсидий от государства. Как утверждают эксперты, опрошенные журналом Forbes, из 10 млрд рублей, выделенных на поддержку по разным сельскохозяйственным программам, 9 уходит «Мираторгу». А в РАНХиГСе объемы государственных субсидий холдингу за последние три года оценивают в десятки миллиардов рублей.

Министерство сельского хозяйства ранее не стало официально раскрывать размер поддержки, выдаваемой «Мираторгу». Один же из совладельцев холдинга Виктор Линник объяснял господдержку тем, что холдинг является крупнейшим инвестором в российское сельское хозяйство.

Министерство сельского хозяйства официально не раскрывает размер поддержки «Мираторгу». В самой компании говорят, что холдинг очень много инвестирует в российское сельское хозяйство.

Распределение кредитов в сельском хозяйстве должно идти не только крупным хозяйствам, — уверен председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Как заметил Кашин, «Мираторг» уже сам дает работу мелким хозяйствам и скупает у них продукцию.

В России большой бизнес может развиваться только под контролем силовых структур, в частности, ФСБ, — заявил в эфире «Эха» предприниматель Евгений Чичваркин.

Евгений Чичваркин, основатель компании Евросеть, уже несколько лет живет в Лондоне.