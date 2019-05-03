Представители запрещенной в России группировки «Исламское государство» заявили о нападении на военный конвой в Чечне

В самой северокавказской республике факт каких-либо столкновений и гибели военных отрицают.

Нападение на транспортную колонну, за которое ответственность взяла одна из террористических группировок и сам факт которого полностью в комментарии «Дождю» отрицает пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов, по некоторым данным произошло рядом с чеченским Урус-Мартаном 22 апреля. Это всего в 18 километрах к югу от чеченской столицы. Об атаке на конвой со ссылкой на связанную с исламскими террористами газету al-Naba сообщил телеканал «Дождь», цитирующий один из телеграм-каналов. Там указывается, что пулеметному обстрелу подверглись два внедорожника и один военный грузовик. Якобы все находившиеся в них силовики погибли. Ни о чем подобном в новостях федеральных или местных СМИ информации не появлялось, никак не отреагировали на это и пользователи социальных сетей. Одним из косвенных свидетельств неправдоподобия сообщения al-Naba, скриншот которого приводится в сетевом издании, является и то, что ни о каких массовых облавах информации из Чечни в последнее время не поступало. В Грозном утверждение об ожесточенном боестолкновении назвали несоответствующем действительности от начала до конца.

В заметке «Дождя» со ссылкой на сетевые ресурсы отмечается, что исламисты месяц назад брали на себя ответственность за взрыв в жилом доме в Коломне. Впрочем, в МЧС тогда причиной взрыва тогда назвали утечку бытового газа.