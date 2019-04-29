В правительстве отрицают родство Светланы Медведевой и руководителей агрохолдинга «Мираторг»

Пресс-служба кабинета министров выпустила заявление, в котором говорится, что Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками жены премьер-министра России. Светлана Медведева в девичестве носила фамилию Линник. В СМИ не раз появлялись предположения о том, что она может быть связана с руководителями «Мираторга». Агрохолдинг является крупнейшим получателем государственной помощи, — отмечала в эфире обозреватель «Эха» Юлия Латынина.

Один из руководителей «Мираторга» Виктор Линник на днях привлек к себе внимание прессы тем, что назвал балаболами тех, кто критикуют инициативу о запрете ввоза из-за рубежа мясной и молочной продукции. Линник, в частности, говорил, что гражданам России нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане.