В самопровозглашенной ДНР утверждают, что за российскими паспортами выстроились очереди

Начальник миграционной службы МВД Донецкой народной республики Владимир Краснощок сказал, что сегодня после открытия подразделения выдачи паспортов люди начали приходить в пять утра. К середине сегодняшнего дня приняли более сотни заявлений. На Украине отследят тех, кто получает российские паспорта по упрощенной процедуре. Об этом в эфире телеканала ZIK сказал замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак.

По мнению Грымчака, необходимо лишать паспортов тех украинцев, которые получат российское гражданство. Президент Владимир Путин подписал указ, который вводит упрощенный порядок получения российского гражданства, в конце апреля.