Сотрудники кинотеатра «Родина» в Воронежской области отказались пускать детей на американский фильм «Мстители: Финал»

Сотрудники кинотеатра «Родина» в Воронежской области отказались пускать детей на американский фильм о супергероях «Мстители: Финал». При этом работники ссылались на некое «письмо Путина», сообщает сайт «Вести Воронеж». При этом родителям напоминали о необходимости заботиться о нравственном воспитании детей. После жалобы и резонанса в соцсетях, в кинотеатре несколько пересмотрели свою позицию и сказали, что будут пускать детей на «Мстителей», но только под расписку от родителей. В ней должно быть написано, что ребенка отпускают на фильм, не предназначенный для его возраста.