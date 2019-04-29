Изменения, обязывающие букмекерские конторы отчислять деньги на массовый спорт, ликвидируют «пустышки» – эксперт

Изменения в законопроекте, обязывающем букмекерские конторы отчислять деньги на массовый спорт, ликвидируют компании «пустышки» – эксперт

Изменения в федеральных законах, обязывающие букмекерские конторы отчислять деньги на развитие массового спорта, которые предложил президент РФ В.Путин, повлияют только на компании «пустышки». Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» главный аналитик букмекерской компании «Лига Ставок» Егор Митрушкин.

По его словам, на сегодняшний день половина существующих букмекерских контор, которые получили лицензию, «ничего не делают», и соответственно «ничего не платят». По мнению эксперта, данные изменения в законах позволят в случае не выплат эти компании лишать лицензий.

«Все кто есть на сегодняшний момент, эти компании останутся, а пустышки, которые наполучали лицензии в надежде их отдать кому-то еще, исчезнут», — сказал он.

Предложения Владимира Путина законодательно закрепляет уже существующие платежи, отметил Е.Митрушкин. «Мы уже это делаем больше года: 5% с дохода, минимум 15 млн с компании в квартал. Раньше это было для компаний по желанию, а будет в обязательном порядке для всех компаний, которые получили лицензию», — сказал он.

Президент России Владимир Путин счел необходимым скорректировать законы, касающиеся проведения азартных игр в букмекерских конторах. На разработку новых документов и внесение их в Госдуму Президент дал Правительству срок до 2 декабря.