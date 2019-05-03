Посольство России в Вашингтоне направило властям США ноту протеста из-за решения суда по Марии Бутиной

Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии. Приговор дипломаты называют несправедливым и суровым. Они также говорят, что россиянка стойко и с достоинством переносит тяготы тюремного заключения. В конце апреля суд признал Бутину виновной в сговоре с целью продвижения интересов России в США, а также в том, что она занималась этой деятельностью без регистрации в качестве иностранного агента. Россиянку приговорили к восемнадцати месяцам лишения свободы.