В российском правительстве отрицают родственные связи жены Дмитрия Медведева с руководством холдинга «Мираторг»

Пресс-служба кабинета министров сегодня выпустила официальное заявление на этот счет. В тексте говорится, что оно связано с некорректными публикациями и поступившими вопросами. В заявлении подчеркивается, что руководители «Мираторга» Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой. В девичестве жена главы правительства носила фамилию Линник. В СМИ не раз появлялись сообщения о ее родственных связях с бизнесменами.