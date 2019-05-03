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16:31, 03 мая 2019

В российском правительстве отрицают родственные связи жены Дмитрия Медведева с руководством холдинга «Мираторг»

Пресс-служба кабинета министров сегодня выпустила официальное заявление на этот счет. В тексте говорится, что оно связано с некорректными публикациями и поступившими вопросами. В заявлении подчеркивается, что руководители «Мираторга» Виктор и Александр Линники не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой. В девичестве жена главы правительства носила фамилию Линник. В СМИ не раз появлялись сообщения о ее родственных связях с бизнесменами.



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