Столичная полиция так и не объяснила своих действий по разгону посетителей фестиваля хип-хопа на стадионе «Лужники»

Столичная полиция до сегодняшнего дня так и не объяснила своих действий по разгону посетителей фестиваля хип-хопа на стадионе «Лужники». Мероприятие прошло позавчера, на нём было много молодёжи. В интернете создали петицию за увольнение полицейских.

Полицейские и сотрудники Росгвардии избивают молодых людей дубинками и ногами — такие видео размещены в соцсетях. Пользователи пишут о жестоких действиях силовиков во время фестиваля Hip-Hop MayDay. Он был бесплатным, среди хедлайнеров в Лужниках — Noize Mc, Хлеб, Guf. Очевидцы рассказывают, что полицейские били и задерживали в основном мирно стоящих молодых людей, которые разговаривали или слушали музыку. Всё началось после того как полиция перекрыла вход на территорию стадиона под предлогом того, что свободного места там нет. Хотя оно, как говорят те, кто пришёл на фестиваль, было. Тех, кто пытался перелезть через забор, в том числе девушек, по словам очевидцев, били дубинками. Силовики применяли электрошокеры. Пишут и о том, как конная полиция неслась через толпу. В соцсети «В контакте» создали петицию за увольнение всех силовиков, которые были в Лужниках. Её подписали почти 4 тысячи человек. Устроители мероприятия в свою очередь винят во всём цитата «пьяных школьников», которые устраивали провокации в отношении полицейских и росгвардейцев, а те наводили порядок.

Некоторые интернет-пользователи предлагают сделать платным фестиваль, на котором силовики избивали людей, чтобы не допустить подобных ЧП в будущем.