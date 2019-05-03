Жители самопровозглашенной Донецкой народной республики выстроились в очередь для получения российского паспорта

Документы начали выдавать сегодня.

Заявления на получение российского паспорта по упрощенной процедуре можно подать в миграционную службу самопровозглашенной ДНР в Донецке. С 7 мая принимать документы начнут во всех подразделениях. Миграционная служба ДНР сможет в неделю оформлять до 4 тыс. желающих получить российское гражданство. Документы в Россию будут доставлять ежедневно. С 1 апреля 2014 года и по 2 апреля 2019 года на территорию России въехало и осталось 925 548 граждан Украины с Юго-Востока (с территории, неподконтрольной Киеву). За это время запросили российское гражданство 334 тысячи. На 2 апреля на территории России находилось 2,3 млн граждан Украины, в том числе сезонные рабочие. Цифры предоставлены МВД. Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям Донецкой и Луганской народных республик получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Киев осудил решение о выдаче российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.