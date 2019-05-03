Путин поручил обеспечить участие всех российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио

Президент поручил принять меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики и усилить защиту прав и интересов россиян в международном спорте.

Президент добавил, что нельзя давать повод тем, «кто использует спорт в политических целях»

Принять меры Олимпийский комитет России должен до декабря 2019 года.

Ранее ВФЛА лишили членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций и отстранили от соревнований из-за использования допинга.