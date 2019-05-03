Гидрометцентр объявил в Петербурге жёлтый уровень опасности из-за погоды

В городе идёт снег, вечером, по прогнозу синоптиков, ожидается шквалистый ветер.



В потенциально опасной зоне оказался не только Петербург, но и Ленинградская область. Оба региона с утра замело снегом. Если ещё несколько дней назад температура днём здесь достигала 20 градусов, то сейчас столбик термометра опустился практически до нуля. Уже сейчас синоптики фиксируют резкие порывы ветра – до 15 метров в секунду. Впрочем, к вечеру ситуация ещё сильнее ухудшится: как предупредили в МЧС, скорость ветра увеличится до 23 метров в секунду. Всё это будет сопровождать дождь и мокрый снег. В связи с изменением погоды предприятие «Ленэнерго» перешло в режим повышенной готовности: на дежурство вышла специальная бригада, которая может починить линии электропередач в случае аварии. Аэропорт «Пулково» при этом работает в штатном режиме. В то же время первые неприятные инциденты уже произошли: в Василеостровском районе Петербурга штормовой ветер повалил дерево, в городе Тосно Ленинградской области ветром сорвало светофор. В обоих случаях никто не пострадал.



Серьёзное потепление в Петербурге и Ленинградской области, по прогнозам синоптиков, ожидается к началу следующий недели, однако ветер стихнет уже завтра.