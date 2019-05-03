В бельгийском Монсе на церемонии смены командующего силами НАТО в Европе вознесли молитву с просьбой даровать альянсу успех и силу. Новым главой европейских подразделений военного блока стал генерал военной авиации США Тод Уолтерс.

Традиционная церемония передачи полномочий при смене верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами проходит в верховном штабе союзных сил. Первым по обыкновению выступил капеллан командования, который на английском и французском языках обратился с молитвой к богу с просьбой о благословении нового генерала, его семьи и всего альянса. Теперь руководить операциями союзников вместо уходящего Кертиса Скапаротти станет генерал Уолтерс, которому было передано знамя Объединенных сил НАТО. После этого символического жеста он вступил в права командования. Женам прежнего и нового военачальников подарили цветы. А генсек альянса Йенс Столтенберг вручил Кертису Скапаротти медаль НАТО «За отличную службу».В выступлении генерального секретаря НАТО качествам обоих генералов была дана высокая оценка, но особо Столтенберг остановился на миссии сил альянса, повторив слова первого главкома НАТО Дуайта Эйзенхауэра, который сказал, что НАТО заботит не только защита территории, но и защита определенного образа жизни и соответствующих ему ценностей: свободы, демократии и верховенства права.

Новый командующий силами НАТО в Европе ранее занимал пост командующего американских ВВС в Европе и Африке. Тод Уолтерс принимал участие в операциях США в Ираке и Афганистане.