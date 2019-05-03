Владимир Путин обратил внимание на деятельность букмекерских контор

По словам Президента России, организаторы азартных игр должны перечислять деньги на массовый спорт.

Владимир Путин счел необходимым скорректировать законы, касающиеся проведения азартных игр в букмекерских конторах. В частности, должны быть четко определены критерии мероприятий, как спортивных, так и зрелищно-развлекательных, на которые букмекеры смогут принимать ставки.

Кроме того, Президент указал на необходимость отчисления части доходов от азартных игр на финансирование мероприятий по развитию массового спорта. В случае невыполнения этих требований, деятельность букмекерских контор будет приостанавливаться. А лицензии, выданные им, будут аннулированы. То же наказание ждет конторы, которые на протяжении шести месяцев подряд не осуществляют соответствующую предпринимательскую деятельность.

На разработку новых документов и внесение их в Госдуму Президент дал Правительству срок до 2 декабря.